"Eating the cats": avec sa parodie de Trump, The Kiffness propulsé star des réseaux sociaux

L'artiste sud-africain The Kiffness, habitué des remix humoristiques avec des sons d'animaux parce qu'"ils unissent les gens", s'est attiré une notoriété soudaine sur internet avec sa parodie d'une fausse information relayée par Donald Trump assurant que des migrants mangent des chats et des chiens aux Etats-Unis.

Dans sa parodie à la mélodie décontractée, l'artiste de 36 ans reprend les propos de l'ex-président, qui dit "des choses folles", y ajoute miaulements et aboiements, passe le tout à la moulinette de l'auto-tune - logiciel qui modifie la hauteur sonore - et saupoudre de quelques extraits vidéos d'animaux aux expressions faciales propices à l'anthropomorphisme.

Avec plus de 8,5 millions de vues sur YouTube en douze jours et des millions d'autres engrangées sur différents réseaux sociaux, sa vidéo "Eating the cats" a dépassé l'actualité politique américaine, jusqu'à faire le tour du monde.

Assis devant son sampler, The Kiffness ajoute également quelques recommandations aux habitants de Springfield: "Please don't eat my dog, here's a catalogue of other things to eat" ("Ne mangez pas mon chien, voici une liste d'autres choses que vous pouvez manger").

- "Eliminer toute énergie négative" -

"La musique est un moyen puissant d'éliminer toute énergie négative ou tout sentiment polarisant, en particulier avec quelqu'un comme Donald Trump", note l’artiste, qui cherche à "apporter de l'humour dans des situations sérieuses".

"Cela ne veut pas dire que vous riez de la situation, cela veut dire que vous pouvez vous élever au-dessus et prendre du recul", souligne-t-il.