François Damiens et Jean Dujardin... en boxeurs: les coulisses de ces photos improbables

“La boxe fait son cinéma” publié aux éditions Chronica, vous plonge dans l'univers de la boxe à travers les photos en noir et blanc de 50 artistes renommés du monde du cinéma qui incarnent boxeur, entraîneur, speaker, manager... Le photographe Frédéric Andrieu et l'auteur Stepan Kuleshov nous en parlent.

Pour la première fois, la boxe rencontre le cinéma à travers la photographie. "La boxe fait son cinéma" illustre le lien unique entre ces deux arts qui ont marqué de nombreux films et captivé les foules. Cinquante artistes dont Jean Dujardin, Jean-Claude Van Damme, Patrick Bruel, José Garcia, François Damiens, Gérard Lanvin, Yolande Moreau, Annie Cordy s’immergent dans l’univers de la boxe pour offrir des images fortes et touchantes.

"Je pense que le naturel des acteurs et des boxeurs, ça a été une réelle alchimie, il n'y a jamais eu réellement de recherche de composition, ils se sont donnés eux-mêmes. C'est du pur bonheur et des moments de générosités qu'on a enregistré", explique Frédéric Andrieu.

François Damiens

Un autre cliché notoire présenté dans notre journal est celui de François Damiens, entre deux rounds, assis auprès de son coach et de ce qui semble être son médecin. La photo en noir et blanc capture l'acteur impitoyable, les traits froncés. "On était surtout attiré par des artistes qui ont du coeur et qui aiment le sens du partage, je pense que ça se ressent bien dans le livre et dans les photos", reconnaît Stepan Kuleshov, auteur et mannequin.

"On est vraiment partis sur une improvisation totale. Chacun de l'ASBL a donné son avis et puis on a donné libre cours à ce boxeur qui adore le cinéma et l'acteur qui était passionné de boxe. Ça a donné naissance à des scènes surprenantes", explique le photographe.

Le livre “La boxe fait son cinéma” sort ce 31 octobre 2024. Il est vendu au prix de 39,99 €, ainsi que 150 exemplaires numérotés au prix de 59 €. Les bénéfices seront reversés pour soutenir les boxeurs de l’organisation Belgian Golden Gloves ainsi qu’une association qui lutte contre le cancer.