"Humaniser" sans "dédouaner": le destin (imaginé) de "la Tondue de Chartres"

"Ecrire sur elle n'a jamais été une façon de la dédouaner, mais, peut-être, de la rendre humaine": un premier roman imagine la vie de la "Tondue de Chartres", immortalisée par une photo célèbre et marquée au fer rouge pour avoir collaboré avec l'occupant nazi.

"Vous ne connaissez rien de moi" (JC Lattès) de Julie Héraclès agite critiques et libraires depuis sa sortie fin août, et a d'ores et déja remporté le prix du meilleur premier roman de la rentrée littéraire.