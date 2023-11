Le festival de musique Live is Live, qui s'installera à la fin du mois de juin prochain dans le Middenvijverpark à Anvers, a dévoilé de nouveaux noms jeudi. Parmi les artistes annoncés se trouvent Interpol, Mogwai, Tamino, Ben Howard, Alvvays, et K's Choice.

Les groupes de rock The National et The Smashing Pumpkins avaient déjà confirmé leur présence pour la troisième édition du festival.