Judas Priest et Five Finger Death Punch en têtes d'affiche du vendredi au Graspop

Judas Priest et Five Finger Death Punch mettront un point final à la journée du vendredi 21 juin au Graspop Metal Meeting, a annoncé mercredi l'organisation. Après un avoir dévoilé mardi un premier groupe de prestige avec Tool, le festival de musique extrême a misé sur les habitués, avec des formations présentes quasiment une année sur deux sur son affiche.

Cinquante ans que les Britanniques de Judas Priest sont l'un des plus grands groupe du heavy metal. Pour leur 8e passage sur la plaine de Dessel, la bande de Rob Halford sera armée d'un nouvel album (le 19e), "Invincible Shield", dont la sortie est prévue en mars prochain. Leurs classiques "Painkiller", "Breaking The Law" ou encore "Living After Midnight" devraient également figurer au répertoire.

Les Américains de Five Finger Death Punch, eux, refermeront l'une des deux 'main stage' du Graspop pour la première fois, malgré une présence régulière sur l'affiche du festival. Entre "Wrong Side of Heaven", "Lift Me Up" et "Burn MF", le quintette du Nevada viendra faire bouger les amateurs de hard rock avec des extraits de "Afterlife", leur dernier effort en date, sorti en 2022.