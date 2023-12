La 12e édition de la Nuit des Bibliothèques fera son retour du 22 décembre au 31 janvier

Septante-cinq bibliothèques publiques du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) participeront à la 12e édition de la Nuit des Bibliothèques, "Un doudou, un livre et au lit", initiée par la Bibliothèque centrale du Brabant. Des activités gratuites seront proposées dans les bibliothèques locales des provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur, du vendredi soir 22 décembre au 31 janvier 2024.

Les enfants et leurs familles pourront participer à des lectures d'histoires en pyjama, mais aussi à des ateliers "Doudou it yourself", où ils pourront créer des doudous à partir de leur imagination et des livres découverts. Pour les animations "Au dodo les doudous!", les petits pourront apporter leur peluche favorite, qui passera la nuit à la bibliothèque. Le lendemain, ils découvriront en images ses aventures nocturnes et pourront emprunter les livres qu'elle aura lus pendant la nuit.

L'opération vise à sensibiliser de manière ludique les familles aux bienfaits de la lecture pour les enfants, à développer ce rituel avant le coucher et à permettre à tous d'avoir accès à la culture. "Permettre à chacune et à chacun d'accéder aux histoires et à chaque enfant de découvrir et développer le goût de la lecture est l'une de mes priorités", a souligné la ministre francophone de la Culture et de l'Enfance, Bénédicte Linard. "Depuis 11 ans, la Nuit des Bibliothèques participe pleinement à cet objectif."