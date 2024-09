"La chambre d'à côté", Lion d'or et film le plus crépusculaire d'Almodovar

En quelques flash-back, il rembobine sa vie: sa fille qu'elle n'a jamais élevée à cause de son travail et à qui elle n'a jamais parlé de son père biologique, ses compagnons auxquels elle ne s'est jamais attachée. Une femme forte, libre, mais solitaire.

L'amie ne sera jamais loin mais n'aura pas à lui administrer la pilule, que Martha entend prendre seule, une nuit, derrière sa porte fermée. Elle lui promet que personne ne saura jamais rien de leur arrangement. Mais Ingrid va mettre dans la confidence un homme, joué par John Turturro, qui fut leur compagnon à toutes les deux.

Almodovarien en diable sur le papier, le film est pourtant loin du bruit et de la fureur des comédies kitsch et provoc' des débuts de l'enfant terrible du cinéma espagnol, mais aussi différent des sommets d'émotion atteints dans "Tout sur ma mère" ou "Parle avec elle". Il s'éloigne aussi de sa veine autobiographique plus récente ("Douleur et gloire") pour aller franchement vers le mélo.

Alberto PIZZOLI

Almodovar, dont les oeuvres sont de plus en plus tourmentées par le déclin physique et la peur de la mort, tente aussi dans "La chambre d'à côté" quelques échappées politico-sociales, dressant un parallèle entre la fin de vie et la catastrophe climatique. "Le film parle d'une femme qui agonise dans un monde qui agonise aussi", a-t-il lâché à Venise, livrant aussi un plaidoyer en faveur du "droit fondamental" de "dire adieu à ce monde proprement et dignement".