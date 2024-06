La France davantage accessible aux petits éditeurs belges francophones

Les petites maisons d'édition belges francophones pourront dorénavant profiter d'un réseau de distribution et de diffusion professionnelles de leurs productions dans toute la France. Ce nouveau débouché étend à ce pays et à la Suisse un système de distribution mutualisée lancé au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Luxembourg en 2021.

Le système reposait sur la collaboration de l'important distributeur MDS Benelux. Mais celui-ci ayant décidé de cesser ses activités en janvier 2024, l'ADEB et Les éditeurs singuliers se sont tournés vers un distributeur français, DOD&Cie, pour assurer dorénavant la distribution de leur production, tant en Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'en France.

L'objectif est de développer la clientèle en France et de renforcer les liens avec les libraires wallons et bruxellois, ont indiqué mardi les représentants des éditeurs. Le nouveau dispositif fait également appel aux services techniques de la coopérative Ciaco, pour assurer la coordination entre éditeurs et distributeur. Il bénéficie d'aides institutionnelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles International.

L'ADEB regroupe plus de 80 éditeurs, ainsi que des distributeurs professionnels. Les éditeurs singuliers rassemblent 58 petites maisons d'édition d'ouvrages de littérature, de sciences humaines, ou encore de romans graphiques et de "beaux livres".