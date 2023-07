La future flèche de Notre-Dame de Paris poursuit son ascension en Lorraine

"Tous les nœuds, toutes les géométries sont différentes" et nécessitent donc d'imaginer des centaines de plans d'assemblage, souligne Soline Pierrat-Bonneval, ingénieure à Etude charpente et structure bois, un bureau d'ingénierie. Un millier de points de calculs ont aussi été réalisés afin de créer "un jumeau numérique" de la flèche originelle, selon un porte-parole.

Plus de 1.600 combinaisons de calcul ont permis d'anticiper tous les évènements qui pourraient avoir une incidence sur le fût, comme la neige ou le vent.

Puis, dans ce grand entrepôt entièrement dédié au chantier à Briey, des dizaines de charpentier s'attèlent, plans sous les yeux, au travail précis du bois. Un "honneur", une "chance", et surtout "beaucoup de fierté", pour Clément Leyris, l'un deux.

"On perpétue une tradition, on participe à la restauration d'un des plus beaux monuments français. Il y a de la pression, il faut se donner, apprendre et donner le meilleur de soi-même", confie à l'AFP Lucien Monchablon, un autre charpentier.

- "Mi-parcours" -

"Nous sommes à peu près à mi-parcours", dans la reconstruction de la flèche de Notre-Dame, voulue à l'identique de celle originalement pensée au XIXe siècle par Eugène Viollet-le-Duc, s'est réjoui devant la presse et des élus locaux l'un des porte-parole du chantier. La reconstruction de la flèche a débuté en mars dernier.

Une fois le fût entièrement monté "à blanc", dans cette phase de test en Lorraine, celui-ci sera démonté et acheminé en camion à Paris, où il sera reconstitué sur le chantier de Notre-Dame.

Une fois terminée, la flèche pèsera "à peu près 370 tonnes" et mesurera 53 mètres de haut, au-dessus des murs, précise à l'AFP Patrick Jouenne.

En mars dernier, le tabouret, la partie inférieure de la flèche, avait également été monté "à blanc". Lui mesure "5,50 m en-dessous des murs, donc ça fait à peu près 59 mètres de haut", au total, a-t-il encore noté.

Pour le général Jean-Louis Georgelin, "à la fin de l'année, nous verrons la flèche dans le ciel de Paris et nous verrons les fermes posées, à la fois sur les transepts, la nef et le chœur, et finalement on retrouvera la silhouette de la cathédrale".

Cette dernière pourrait rouvrir en fin d'année 2024. Il s'agira d'un "succès qui nous dépasse tous (...) Ce sera le succès de la France", a souligné le Général Jean-Louis Georgelin.