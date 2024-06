La plateforme de streaming HBO Max se lance en Belgique

Le catalogue comprendra les séries populaires de la chaîne de télévision américaine HBO, comme "Game of Thrones", "Succession" et "The Last Of Us". Elles ne seront donc plus diffusées sur Streamz (en Belgique néerlandophone). BeTV, pour sa part, a annoncé l'intégration de la formule "Basic" de HBO Max dans son offre.

La plateforme de streaming proposera également de nouveaux films de Warner Bros. ainsi que plusieurs titres du catalogue de la société de production, comme les "Harry Potter".