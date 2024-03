La porte de la scène finale du film "Titanic" adjugée pour 718.000 dollars

La porte emblématique sur laquelle les amants Jack et Rose se disent adieu dans les eaux glacées lors de la scène finale du film "Titanic" a été vendue aux enchères pour la somme de 718.000 dollars (662.000 euros), selon les informations rapportées lundi par les médias américains. Cette pièce figurait parmi les lots phares d'une vente aux enchères qui s'est tenue à Dallas, au Texas.

La scène avec la porte constitue l'un des moments les plus controversés de "Titanic", récompensé par de nombreux Oscars et réalisée par James Cameron. Dans le film, les deux amants ne peuvent tenir ensemble sur la porte. Pour éviter que Rose (Kate Winslet) ne meure, Jack (Leonardo DiCaprio) se sacrifie et coule au fond de l'océan.

Il y a deux ans, le réalisateur avait testé, pour les besoins d'un documentaire de National Geographic, les théories des fans selon lesquelles les deux personnages auraient pu survivre. Le réalisateur a dû reconnaître que, dans des circonstances très spécifiques, Jack et Rose auraient pu échapper indemnes à la catastrophe.