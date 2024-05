La princesse Astrid inaugure l'exposition de Vanessa Baird au Musée De Reede d'Anvers

Du 31 mai au 19 août, le Musée De Reede exposera l'art contemporain de Vanessa Baird. Cette Norvégienne de 60 ans ne partage pas seulement son pays natal avec Edvard Munch, mais s'est également inspirée de son style et ses thèmes. Une série d'œuvre de Mme Baird présente à Anvers porte même le nom de M. Munch.

Le Musée De Reede est un musée privé qui se consacre à l'art graphique: lithographies, gravures, eau-forte, gravures sur bois, dessins... Initié par le collectionneur néerlandais Harry Rutten, l'établissement comprend la plus grande collection de l'artiste norvégien Edvard Munch en dehors de son pays d'origine, y compris une lithographie du célèbre "Cri". Le musée possède également une vaste collection d'œuvres de Francisco Goya et de Félicien Rops.

Baird a un style grotesque, souvent macabre, et intègre dans son travail des thèmes difficiles tels que la part d'ombre de la vie domestique et la fragilité de la santé mentale. Elle s'inspire notamment des soins apportés à ses trois enfants et à sa mère atteinte de démence.