"La reine de l'escroquerie" d'Hollywood peut être extradée aux États-Unis

D'origine indonésienne, ce virtuose de l'imitation des voix féminines et des accents est accusé d'avoir ainsi soulagé de plus d'un million de dollars (un peu plus de 900.000 euros) plus de 300 personnes, dont des acteurs, scénaristes et photographes, entre 2013 et 2020.

Il avait été arrêté en 2020 en Angleterre après son inculpation en novembre 2019 par un tribunal californien.