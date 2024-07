La Seine pour scène et Céline Dion sur la tour Eiffel pour lancer les JO-2024

Des méga stars de la musique - Aya Nakamura et Lady Gaga - la communauté LGBT+, le standard "Imagine" comme invitation à la paix et un cheval métallique au galop sur l'eau ont marqué le show de 4 heures.

Thomas Jolly avait promis des tableaux qui racontent "non pas une France mais plusieurs France", célébrant "le monde entier réuni".

Des représentants de l'extrême droite française y ont vu l'empreinte du "wokisme".

Le Président Emmanuel Macron a pour sa part remercié sur X "Thomas Jolly et son génie créatif", les artistes, les forces de l'ordre et de secours, les agents et bénévoles. "Merci à tous ceux qui y ont cru. On en reparlera dans 100 ans! ON L'A FAIT!", a-t-il posté.