La triennale de Courtrai a attiré plus de 490.000 visiteurs

La Triennale de Courtrai (Flandre occidentale), qui s'est déroulée du 29 juin au 6 octobre, a attiré plus de 490.000 visiteurs dans la cité flandrienne, selon la Ville qui qualifie cette édition de réussie.

Les commissaires de l'évènement avaient invité 23 artistes nationaux et internationaux à installer des œuvres d'art contemporain dans une quinzaine de lieux différents, intérieurs et extérieurs, du centre-ville de Courtrai, autour du thème "After Paradise".

La Triennale de Courtrai a attiré un public hétérogène: les visiteurs avaient une moyenne d'âge de 51 ans et 23% des visiteurs étaient composés de familles avec enfants.