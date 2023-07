L'Alliance Française ou "l'amour du français" en partage à travers le monde, selon Erik Orsenna

"J'ai un lien très fort avec l'Alliance Française, parce que dans mes voyages depuis 30 ans j'ai toujours tenu à rencontrer les profs de français des Alliances partout dans le monde; je suis fasciné par cet amour partagé du français", explique l'écrivain, membre de l'Académie française, et ancien administrateur de la Fondation des Alliances Françaises (AF).

"Le français est mon amour; et pourquoi des professeurs et écrivains d'ailleurs partagent ce même amour ? Pour des raisons semblables aux miennes ou pas ? Leurs amours agrandissent le mien parce qu'ils le diversifient, de la même manière que souvent voir sa femme être aimée par d'autres accroît l'amour qu'on a pour elle", lance Erik Orsenna.

De jeudi à samedi, l'Alliance Française (AF), qui se présente comme "la plus grande ONG culturelle au monde", organise son congrès mondial à Paris, réunissant plus de 600 responsables d'établissements dans le monde, pour célébrer ses 140 ans.

Les AF sont des établissements associatifs d'enseignement du français de droit privé et local. Présentes dans 133 pays à travers 829 établissements, elles ont pour mission d'enseigner le français, d'avoir "une programmation culturelle qui présente la culture française, francophone et les cultures dans lesquelles les Alliances sont implantées" et de promouvoir des "valeurs humanistes".