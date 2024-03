L'artiste Jean-Michel Folon mis à l'honneur à Bruxelles jusqu'en septembre

Bruxelles célèbre le nonantième anniversaire de la naissance de l'artiste belge Jean-Michel Folon à l'aide de plusieurs événements et expositions qui se prolongeront jusqu'à la fin du mois de septembre. Le Musée Magritte, la Maison Autrique, le Design Museum Brussels et la Fondation Folon permettent de profiter des œuvres de ce dessinateur, illustrateur, peintre, poète et sculpteur décédé en 2005. La capitale accueille également un parcours avec ses plus belles sculptures, notamment sa valise en bronze "Partir".

L'événement "Folon. A journey in Brussels" a débuté fin février et propose entre autres une exposition au Musée Magritte, qui imagine un dialogue entre les univers des deux artistes. Jean-Michel Folon et René Magritte ne se sont jamais rencontrés mais les connexions entre les œuvres de l'artiste bruxellois et celles du maître du surréalisme sont évidentes.

La vie de l'artiste né à Uccle occupera également les espaces de la Maison Autrique à Schaerbeek du 20 mars à la fin septembre. On y trouvera des œuvres mais également des souvenirs et des objets en tout genre qu'il a chinés. La Fondation décrit une exposition "inédite et sur mesure" qui dévoile un Folon "méconnu et passionnant".

Du 10 avril au 15 septembre, le Design Museum Brussels s'intéressera plus particulièrement à la collaboration entre l'artiste et l'entreprise Olivetti. Pendant près de trois décennies, à partir des années 1960, Jean-Michel Folon a notamment réalisé des affiches et un agenda pour la société italienne de fabrication de machines à écrire à l'époque.

Depuis ce vendredi et jusqu'au 31 mai, une vingtaine de sculptures de l'artiste sont par ailleurs présentées dans le centre-ville de Bruxelles, dans les galeries Royales Saint-Hubert, au Mont des Arts, place Royale et au square du Petit Sablon.