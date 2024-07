L'artiste Rori parmi les dernières confirmations de la 30e édition des Francofolies de Spa

Le médecin-légiste Philippe Boxho, connu pour ses conférences et ses publications, inaugurera cette nouvelle formule le vendredi 19 juillet à midi à la Villa des Fleurs. Il sera accompagné par l'artiste Nathalie Darimont, alias Olive, son guitariste Giovanni Rizzuto et Fabrice Merny. Adeline Dieudonné, auteure de plusieurs ouvrages, poursuivra cette expérience le dimanche 21 juillet à la même heure.

Près de 120 concerts seront proposés, dont la moitié gratuitement. Parmi les principaux temps forts de cette édition on retrouvera Christophe Maé et Francis Cabrel le 18 juillet, Pascal Obispo et Patrick Bruel le 19 juillet, Djadja&Dinaz et Gims le 20 juillet ou encore Hoshi et Louise Attaque le 21 juillet. Six concerts seront interprétés en langue des signes.

En termes logistiques, le festival met à disposition quatre zones de stationnement gratuites. De plus, des navettes TEC desserviront les axes de la rue Reine Astrid et Balmoral de 16h00 à 03h30 pour faciliter les déplacements des festivaliers.

Une initiative spéciale permet par ailleurs aux utilisateurs de l'application "TEC +" de gagner une soirée VIP pour les Francofolies 2025 en réservant leurs trajets à l'avance.