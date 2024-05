L'artiste Tatiana Wolska remporte l'appel à création lancé par le Musée d'Ixelles

Le choix du lauréat s'est porté sur Tatiana Wolska, une artiste d'origine polonaise qui vit et travaille à Bruxelles. La suspension de l'artiste a particulièrement retenu l'attention du jury pour sa présence visuelle forte qui permettra, "tout en étant légère et aérienne, de donner un cachet particulier à l'espace qui s'élève au-dessus du futur café-shop du musée".

Un appel à création avait été lancé par le musée en juin 2023 aux artistes actifs en Belgique. Sur les 144 dossiers réceptionnés, dix artistes et collectifs avaient été présélectionnés par un jury d'experts fin 2023 et la semaine dernière, chacun a défendu son projet final.

"L'œuvre sera non seulement une magnifique représentation du travail d'une artiste bruxelloise de réputation internationale, mais aussi une création originale et pérenne qui viendra renforcer l'identité du Musée d'Ixelles, de ses collections et de son engagement en faveur de l'art actuel et de sa transmission vers tous les publics", a appuyé la directrice-conservatrice du musée, Claire Leblanc.

Actuellement fermé pour travaux de rénovation, le Musée d'Ixelles prépare sa réouverture, estimée pour 2025. La première phase des travaux a permis l'agrandissement des espaces d'accueil dans lesquels se déploieront, dès l'ouverture, un nouveau café et une boutique. Ces nouveaux espaces seront accessibles à tous en dehors des circuits de visite des expositions, "permettant ainsi de renforcer les missions du musée comme espace de vie au cœur duquel l'art est à portée de tous et propice aux échanges et à la convivialité", a conclu la direction du lieu culturel.