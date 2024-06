L'auteur de bande-dessinée Luc Maezelle est décédé à 92 ans

L'auteur de bande dessinée Luc Maezelle, plus connu sous le pseudonyme de Mazel, est décédé à l'âge de 92 ans, ont indiqué samedi les éditions Dupuis. L'auteur est né à Herentals (province d'Anvers) le 27 juin 1931 et a perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi.

Luc Maezelle avait suivi des études d'architecture à l'institut Saint-Luc. Une fois son diplôme en poche, il construit des maisons et conçoit des décors de plusieurs pièces de théâtre sur son temps libre. Il se dirige vers le monde de la BD après avoir rencontré une jeune fille au théâtre, la nièce du dessinateur belge Sirius, qui l'encourage à se présenter chez Dupuis.

Mazel a notamment illustré "Une belle histoire de l'oncle Paul" dans Spirou dans les années 50, ou encore L'Affaire Tarentule ou Bôjolet et Riesling dans Tintin. À la fin des années 60, il travaille avec le scénariste belge de BD Cauvin. Le duo va publier dans Spirou les séries Câline et Calebasse ou encore Boulouloum et Guiliguili, qui deviendra ensuite Kaloum et Kong.