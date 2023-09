Le 5 bis rue de Verneuil à Paris, lieu de recueillement des fans de Gainsbourg

A Paris, le 5 bis rue de Verneuil est devenu une adresse mythique. Et un lieu de recueillement. La maison de Serge Gainsbourg, bientôt ouverte au public, est indissociable du chanteur et de son oeuvre.

Karl Lagerfeld aussi. (...) Ce n'était pas des visites secrètes mais discrètes", confiait en 2021 au Figaro un ami de l'artiste, Jean-Pierre Frioul, qui a veillé sur les lieux de 1984 à 2013.

- Caverne d'Ali Baba -

Il y a bien eu plusieurs tentatives d'effraction, la maison a même failli brûler un jour mais rien, selon lui, n'a bougé depuis sa mort. Pas même le Zippo ni les mégots de Gitanes fumées à la chaîne, qui trônent encore dans les cendriers.

"Tous les jours, il fallait aérer, dépoussiérer et remettre chaque chose à sa place. Dans le frigo, je changeais les conserves quand elles menaçaient d'exploser", raconte encore l'ex-gardien du sanctuaire.

Plutôt exiguë, la maison a abrité les amours de Serge Gainbourg avec Jane Birkin puis avec Bambou. Charlotte, sa grande soeur Kate, née d'une première union de la Britannique, et Lulu, le plus jeune fils du chanteur, y ont vécu enfant.

Elle a également été le lieu propice à la création pour l'artiste, qui y a écrit et composé ses plus grands titres.

L'antre est fort sombre, comme le voulait Gainsbourg, qui broyait du noir en emménageant juste après avoir été quitté par Brigitte Bardot. BB avec qui il avait effectué la première visite de la maison...

Dans la pièce principale, qui lui servait de bureau et de salle de musique, le sol a été dallé en noir et blanc, les murs tendus de tissu noir et le tour des fenêtres et les portes laqués en blanc.

Caverne d'Ali Baba, malle aux souvenirs, galerie de peinture, auditorium... Tout mais pas un capharnaüm. Le désordre a été étudié au millimètre par l'artiste, maniaque impénitent.

Ses visiteurs Françoise Hardy et Jacques Dutronc s'en souviennent encore: mieux valait ne rien déplacer si l'on voulait éviter l'incident diplomatique avec le maître des lieux.