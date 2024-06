Le Festival d'Avignon s'ouvre une semaine plus tôt, la démocratie en boutonnière

Une fois n'est pas coutume, rires, surprises et spectacle vivant investiront la Cité des papes avec une semaine d'avance. La 78e édition du Festival d'Avignon, qui s'entrechoque dès lors avec les élections législatives françaises, entend promouvoir "plus que jamais" les valeurs démocratiques du théâtre et de la culture du 29 juin au 21 juillet.