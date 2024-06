Le Festival de l'été mosan revient pour sa 48e édition du 13 juillet au 31 août

Pour accueillir tous ces artistes, les organisateurs ont porté leur choix sur des églises romanes et gothiques, des granges des XVIIe et XVIIIe siècles, des châteaux majestueux et des abbayes séculaires... Certains lieux "sont accessibles uniquement pendant le festival", vantent-ils. S'ajoute cette année la collégiale Saints-Pierre-et-Paul de Chimay, qui accueillera les musiciens de Saint-Julien le 24 août où ils interpréteront "The High Road to Kilkenny," répertoire de chansons traditionnelles irlandaises.