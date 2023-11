Le Listen Festival envahira fin mars des tunnels bruxellois pour sa soirée de clôture

Durant six jours et six nuits, le festival bruxellois accueillera plus de 80 artistes locaux et internationaux, en une dizaine de lieux emblématiques de la capitale, dont le Botanique, Flagey, Bozar, la gare de Bruxelles-Central, l'église de Laeken et la gare de Bruxelles Congrès, entre autres.

Parmi les premiers artistes annoncés figurent Marina Herlop, Nala Sinephro, AliA B2B Le Motel, Bitter Babe, CJ Bolland B2B, Nosedrip, VTSS, LSDXOXO, George Riley, Deli Girls, Hector Oaks, Emily Jeanne, Crystalmess, Ikonika, Blck Mamba, Lefto Early Bird 'live', dBridge, Lefto Early Bird, Donia, Bona Léa, DC ou encore Salas.