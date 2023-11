Le spectacle "Kurios" du Cirque du Soleil a attiré 220.000 Belges

Le spectacle "Kurios - Cabinet des Curiosités" du Cirque du Soleil a attiré plus de 220.000 spectateurs en Belgique après son passage à Knokke et à Bruxelles, ont annoncé dimanche les organisateurs de l'événement. "Kurios" a fait halte à Knokke-Heist du 27 juillet au 27 août et à Bruxelles du 7 septembre au 5 novembre.