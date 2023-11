Le tableau de Picasso "Femme à la montre" vendu aux enchères 139,3 millions de dollars

Le tableau de 1932 représente l'une des compagnes de l'artiste espagnol, la peintre française Marie-Thérèse Walter, et avait été estimé à plus de 120 millions de dollars, selon Sotheby's.

Cette toile appartenait à la richissime New-Yorkaise Emily Fisher Landau, décédée cette année à 102 ans, et dont la collection de Jasper Johns, Willem de Kooning, Mark Rothko et Andy Warhol est proposée aux enchères lors de deux soirées spéciales mercredi et jeudi au siège de Sotheby's à New York.