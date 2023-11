Le Vaartkapoen accueillera un concert destiné aux personnes sourdes et malentendantes

Cofinancé par le programme de l'Union européenne "Creative Europe", le projet baptisé "All Areas Access goes live" ambitionne, en plus de produire des spectacles, d'offrir des conseils pour rendre les discothèques plus accessibles et inclusives. Il a été lancé en février et prendra fin dès le mois de juillet prochain.

"Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la musique joue un rôle fondamental dans la vie des personnes sourdes et malentendantes et constitue une occasion importante de socialisation et de partage", peut-on lire dans le communiqué.