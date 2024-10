Les choix BD de Seb: "Histoire des grands vins", les secrets des grands crus de l'Égypte à nos jours

A l'heure où les foires au vin rivalisent de bons plans pour s'offrir des grands vins à prix abordables, une BD nous en dévoile les secrets. "L'histoire des grands vins" aux éditions les Arènes plonge le lecteur aux origines de ces vins d'exception qui sont nés en même temps que le vin lui-même. De l'Egypte à nos jours, cet ouvrage érudit et drôle est à déguster sans modération en prenant son temps comme un bon vin !

Durant 240 pages, nous suivons les traces d’un spécialiste et de sa complice Garance qui nous expliquent d’où vient le vin et par extension les grands vins, les vins d’exception ! Une discussion qui se transforme en voyage de l’Antiquité à nos jours.

Alors que les foires au vin sont d’actualité, une BD vient nous éclairer sur l’origine des grands vins. Vous savez, ceux qui font fantasmer l’amateur éclairé. Romanée-Conti, Pétrus, Dom Pérignon, Yquem, Vega Sicilia et j’en passe. Comme les rappelle Benoist Simmat, scénariste et spécialiste du vin : "Les grands vins ne sont pas une invention moderne. Ils ont toujours existé !". Mais où, comment, pourquoi… voici ce que le lecteur peut découvrir dans cette BD foisonnante. (Ne pas rater l’interview de l’auteur ci-dessus avec son complice dessinateur Daniel Casanave).

De l’Egypte des pharaons en passant par les moelleux de la Grèce jusqu’au vin du Moyen âge. Ce voyage est aussi érudit qu’instructif ! Daniel Casenave apporte avec ses illustrations une touche d’humour et de détente qui permet de comprendre sans s’ennuyer."De l’érudition joyeuse!" comme le précise le dessinateur.

Erudition joyeuse !

Au fil des pages, nous passons des amphores à la bouteille qui révolutionne la conservation des grands crus. "On invente alors le principe de la garde, des vins de garde qui peuvent se conserver des dizaines d’années", ajoute Benoist Simmat. La BD nous fait découvrir l’origine des grands crus bordelais appelés les "Black wines" comme le Château Latour. Il y aussi cette histoire de classement de 1855 toujours d’actualité.

Découvrir les grands crus de demain

Au final, cette BD se lit avec plaisir en prenant son temps. L’idéal est de le faire par chapitre puis laisser reposer comme un bon vin avant de reprendre au chapitre suivant. Le graphisme et le texte se marient parfaitement pour permettre une lecture agréable. Une BD à ne pas rater pour ceux que le vin intéresse et pour les curieux. Reste ce dernier conseil de l’auteur : "A chaque amateur belge de découvrir, les grands crus de demain, car ils existent avec des viticulteurs de talents et des prix abordables !"

Bonne lecture. A déguster sans modération !



"Histoire des grands vins" aux éditions Les Arènes

Scénariste: Benoist Simmat.

Dessinateur: Daniel Casanave.