Les Foo Fighters, première tête d'affiche du festival Rock Werchter 2024

Le groupe de rock emmené par Dave Grohl se produira pour la quatrième fois sur la scène du festival. Il avait déjà foulé les planches de Werchter en 1996, 2005 et 2017.

Les Américains ont fait leur retour en juin dernier avec un 11e album studio, "But Here We Are", et ont pris la route pour le présenter. Cette tournée les mènera en Australie, en Nouvelle-Zélande mais aussi en Europe, avec plusieurs dates au Royaume-Uni, une seule en France, au Danemark et donc en Belgique. Le groupe mettra ensuite le cap sur les États-Unis.