Les lettres d'Hollywood, véritables emblèmes, fêtent leur centenaire

Les neuf lettres mythiques se sont illuminées - chose qui n'était plus arrivée depuis des décennies - pour fêter leur 100e anniversaire.

Les lettres d'Hollywood, nichées sur les hauteurs de Los Angeles et devenues un symbole mondial de l'industrie du cinéma, ont fêté vendredi leur centenaire en lumière.

Au fil des années, le panneau est devenu presque plus fameux que les stars de cinéma à Los Angeles.

Les neuf lettres ont été au cours de leur histoire les vedettes d'une multitude de films et de séries se déroulant à "L.A", et furent maintes fois détruites à coups d'effets spéciaux comme pour symboliser le risque de disparition du cinéma et de l'Amérique.

L'écriteau a aussi été le siège de vraies tragédies comme lorsque l'actrice d'origine britannique Peg Entwistle se suicide en sautant du haut de la lettre H en 1932.