"Les politiques n'ont strictement rien à faire des quartiers", estime Ladj Ly

Réponse: "Je me suis inspiré à nouveau de là où j'ai grandi (Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, ndlr), une histoire personnelle, une histoire vraie. J'avais envie de témoigner de ce plan de rénovation urbaine qui a été lancé. Le quartier a été transformé totalement et, malheureusement, la plupart des habitants ont été délogés, on les a mis plus loin. Avec ce projet du Grand Paris, il y a une gentrification, ces quartiers défavorisés où on nous a toujours pointés du doigt, on nous a dit que c'était la zone. Aujourd'hui, ça a pris de la valeur. Et les gens sont obligés de partir, parce qu'ils ne peuvent plus payer, on va devoir quitter notre petit village français"

Question: Le film est sans concession pour les politiques...

Réponse: "Malheureusement, les quartiers on en a tous entendu parler. Les Français les connaissent via les politiques et les médias et on se rend compte qu'il y a un fossé énorme entre ce qu'ils racontent et la réalité du terrain. Moi, mon rôle d'artiste, c'est de montrer cette réalité là en étant juste, sans tricher, comme on a pu le voir dans +Les Misérables+, où j'ai essayé d'être le plus sincère possible et on a réussi à toucher les gens en France et dans le monde.