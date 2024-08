Les Solidarités ont attiré plus de 60.000 festivaliers pour leur 10e édition

C'était la deuxième fois que l'événement se déroulait à Suarlée en raison de travaux à la citadelle de Namur. En 2023, 57.000 festivaliers avaient déjà répondu présents mais cette année, le cap symbolique des 60.000 personnes a été franchi pour la deuxième fois depuis la création du festival, après une édition 2019 marquée par la présence d'Angèle.

"Nous avions fait le choix d'une affiche encore plus hétéroclite, avec plus de rock populaire et accessible, mais aussi plus de groupe chantant en anglais", a expliqué Denis Gérardy, directeur du festival. "Visiblement, cela a séduit. Malgré une météo un peu capricieuse vendredi et samedi, nous avons largement dépassé notre objectif initial qui était d'attirer au moins 57.000 personnes comme l'an dernier. Nous avons aussi réussi à gommer beaucoup d'imperfections qui s'étaient manifestées en 2023, notamment en termes de mobilité", a-t-il estimé.