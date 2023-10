Les textes de six auteurs belges s'invitent au théâtre à Avignon

Les textes de six auteurs belges seront joués du 5 au 8 octobre sur la scène du Théâtre Transversal à Avignon à l'occasion des "Rencontres de la Sabam", annonce mercredi la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs. L'objectif est de tisser des liens entre professionnels du théâtre pour permettre le développement de collaborations franco-belges.

Avec trois auteurs néerlandophones sur 6, l'initiative de la Sabam s'inscrit pour la première fois dans une parfaite parité linguistique. Le public avignonnais étant majoritairement francophone, les textes de Stijn Devillé, Paul Verrept et Tom Lanoye seront traduits en français pour être joués au côté de ceux de Jean-François Spricigo, Patrick Delperdange et Geoffrey Van Hecke.

En plus de l'objectif de découverte et de diffusion, la Sabam et le Théâtre Transversal entendent favoriser l'échange d'expériences entre auteurs et leur offrir une visibilité en organisant des rencontres avec la presse et des partenaires du secteur.