"Monsieur Aznavour": comment Tahar Rahim a incarné le monument de la chanson française

Avec "Monsieur Aznavour", Grand Corps Malade et Mehdi Idir dévoilent les coulisses de la vie d’un homme qui n’a jamais cessé de se battre pour conquérir le monde, même face aux critiques les plus dures.

RTL Info : Grand Corps Malade et Mehdi Idir, vous êtes les coréalisateurs du film Monsieur Aznavour, qui retrace la vie du chanteur et qui sort le 23 octobre. "Monsieur Aznavour", c'est une fresque historique qui raconte toute la vie de Charles Aznavour. Depuis combien de temps aviez-vous cette idée en tête ? Grand Corps Malade : Avec Mehdi, on a eu la chance de bien connaître Charles Aznavour, et ce projet est né avec lui. Il nous avait validé l projet du biopic, et on a même failli commencer à l’imaginer ensemble. Mais au moment de se lancer, malheureusement, il est décédé en octobre 2018. Donc, évidemment, on a mis le projet en pause. On a fait un autre film, "La vie scolaire", puis quelques années plus tard, la famille avait envie que ça se fasse, et nous aussi. On a donc repris l’écriture, avec cette force et cette légitimité qu’il nous avait accordées, sachant que c’était à nous de faire ce film.

Pourquoi lui ? Vous avez dit que c'était "le plus grand", plus grand que Johnny et que les autres. Pourquoi retracer sa carrière à lui ? Mehdi Idir : On a toujours été fans d'Aznavour. Pour moi, il a toujours fait partie de ma vie. Il se décrivait comme un "comédien de la chanson". Sa force, c'était de se mettre à la place des personnages et de raconter leur vie comme personne. On peut faire le test : si vous demandez ici à chacun ses trois chansons préférées de Charles, vous verrez que les réponses sont différentes à chaque fois. Il a marqué tellement de générations avec des morceaux variés. Vous avez fait un énorme travail de préparation pour ce film. Vous avez écouté des heures d’interviews, consulté toutes les archives sur lui, et même écouté ses 1.200 chansons. Vous avez vraiment tout exploré avant de commencer ?