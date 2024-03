Oscar du meilleur acteur pour Cillian Murphy dans "Oppenheimer"

L'acteur irlandais, qui prête sa fragile étrangeté au physicien ayant bouleversé l'histoire, a devancé Paul Giamatti ("Winter Break"), Bradley Cooper ("Maestro"), Jeffrey Wright ("American Fiction") et Colman Domingo ("Rustin").

"C'est l'aventure la plus excitante, exaltante et épanouissante sur le plan créatif que vous m'ayez fait vivre au cours des 20 dernières années. Je vous dois plus que je ne saurais le dire", a déclaré l'acteur en s'adressant au réalisateur Christopher Nolan et la productrice Emma Thomas.