Pas de prix Hans Christian Andersen pour Bart Moeyaert, l'Autrichien Janisch récompensé

L'écrivain belge Bart Moeyaert n'a pas réussi à remporter le prix Hans Christian Andersen, l'un des prix les plus prestigieux au monde pour la littérature d'enfance et de jeunesse. M. Moeyaert, 59 ans, figurait parmi les six candidats présélectionnés, mais le jury de dix membres a décerné le prix à l'Autrichien Heinz Janisch.