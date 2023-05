Plus de 200.000 évènements organisés en Flandre et à Bruxelles en 2022

La région flamande et Bruxelles ont organisé plus de 200.000 évènements culturels et activités de loisir en 2022, ressort-il des données de Statistiek Vlaanderen, l'office flamand de statistiques, publiées mercredi. Un nombre en croissance après deux années plus faibles, marquées par le coronavirus et les mesures sanitaires en vigueur, en 2020 et 2021.

Plus de 180.300 évènements étaient organisés dans la région flamande et 23.102 dans la région de Bruxelles-capitale l'année dernière. Les deux régions ont connu un creux important pendant la pandémie de covid-19 et en 2022, le nombre d'activités était par ailleurs toujours moins important qu'en 2019, l'année précédant la pandémie liée au coronavirus.

Les activités et événements recensés proviennent de UiTdatabank, une base de données où les organisateurs bruxellois et flamands peuvent promouvoir les activités qu'ils prévoient. Les cours et les ateliers constituent presque un cinquième des activités en Flandre, enregistrées sur la base de données (19%), suivis par les activités sportives et musicales, les camps ou vacances ou encore les sorties ou visites guidées.