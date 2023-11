P!NK en concert au stade Roi Baudouin à Bruxelles le 14 juillet

Au programme de ce concert le 14 juillet, organisé par Live Nation, un show carnavalesque avec des acrobaties aériennes, des chorégraphies pleines d'énergie, des tenues colorées. Script, GAYLE et KidCutup sont par ailleurs annoncés comme invités.

En octobre, P!NK avait dévoilé son nouveau single "Dreaming", réalisé en collaboration avec Marshmello et Sting. Il fera partie des titres du coffret spécial Tour Deluxe Edition de son neuvième album studio, TRUSTFALL, en vente à partir du 1er décembre. Il comprend six titres enregistrés en live lors de son Summer Carnival 2023, notamment les singles "What About Us", "When I Get There" et "Cover Me in Sunshine", en duo avec sa fille, et les covers "No Ordinary Love" de Sade et "Nothing Compares 2 U" de Sinead O'Connor, avec Brandi Carlile.

La billetterie ouvrira le 24 novembre, à partir de 10 heures, sur ticketmaster.be. Des préventes sur le site fr.livenation.be seront disponibles dès la veille, à la même heure.