Près de 150.000 visiteurs pour les trois jours du Lotto Brussels Jazz Weekend

D'une part, les programmateurs invités ont assuré une ligne musicale claire et un profil distinct sur les scènes principales. D'autre part, les nouvelles scènes Busker ont permis de découvrir de nombreux styles musicaux différents et ont étendu le festival aux rues environnantes. "De plus, des concerts ont eu lieu dans 32 bars et salles, souvent bondés", ajoutent les organisateurs.

"La programmation, en collaboration avec nos partenaires Bozar, Ancienne Belgique, Flagey, Botanique, Vaartkapoen, Lundis d'Hortense, Jazz Alert et les Conservatoires royaux francophone et néerlandophone de Bruxelles, a pleinement répondu aux attentes élevées", a commenté le président Stéphane Thiery.