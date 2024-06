Qui est Edouard Vermeulen, le maitre couturier créateur de la célèbre marque Natan

Selon lui, la mode masculine est déjà bien représentée et ne laisse pas autant de place à la diversité et à l'originalité que les collections pour femmes : "Je ne quitte pas souvent le bleu marine et le gris, et je trouve que la mode masculine est très jeune et déjà bien représentée sur le marché".

Une présence au Bon Marché

L'entrée de la marque "Natan" au Bon Marché à Paris représente une étape cruciale pour la marque. "Le Bon Marché est une vitrine internationale. Tous les grands acheteurs y passent pour voir les nouveaux produits. Pour une marque, y être accepté est une grande reconnaissance", a souligné Édouard Vermeulen. Cet accomplissement a permis à la marque d'élargir sa clientèle au-delà des frontières belges, attirant une reconnaissance internationale.

Rencontres avec des Personnalités

Enfin, Vermeulen a eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnalités, dont Melania Trump. Il a décrit l'ancienne Première Dame des États-Unis comme une femme élégante et gentille, avec qui il a pu discuter lors d'un déjeuner.