Rage Against The Machine, George Michael et Missy Elliott au Rock and Roll Hall of Fame

Le légendaire groupe de rock/métal américain Rage Against The Machine sera intronisé au Rock and Roll Hall of Fame lors de l'édition 2023, aux côtés de la rappeuse Missy Elliott et des stars de la pop britannique George Michael et Kate Bush, a annoncé mercredi l'institution.

Cette cuvée 2023 compte également le chanteur et guitariste de country américain Willie Nelson, sa compatriote Sheryl Crow et le groupe de soul et RnB The Spinners.

"C'est une trajectoire surprenante pour un groupe comme le nôtre d'être accueilli au Rock and Roll Hall of Fame", a réagi Rage Against The Machine sur ses réseaux sociaux. "Un groupe connu à la fois pour ses albums et pour son opposition profonde à la machine de guerre américaine et à la suprématie blanche (...)."