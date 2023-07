Sinead O'Connor avait plusieurs projets en cours avant sa mort

La chanteuse irlandaise Sinead O'Connor, retrouvée morte mercredi à son domicile londonien, terminait un nouvel album, préparait une tournée et avait pour projet de porter son autobiographie à l'écran, ont annoncé vendredi ses agents.

Les causes de la mort de l'artiste de 56 ans, qui avait dans le passé évoqué des pensées suicidaires, n'ont fait l'objet d'aucune communication. Une autopsie, dont les résultats prendront sans doute plusieurs semaines, a été ordonnée. Il sera décidé au vu de ces résultats et des demandes de la famille d'ouvrir ou non une enquête formelle pour établir les causes du décès.