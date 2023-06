A son procès à Londres, Kevin Spacey décrit comme un "harceleur sexuel"

Accusé d'agressions sexuelles par quatre hommes, l'acteur américain Kevin Spacey est resté impassible vendredi à son procès à Londres où l'accusation l'a décrit comme un "harceleur sexuel" ayant profité de son influence pour parvenir à ses fins.

La star hollywoodienne a plaidé non coupable pour l'ensemble des 12 charges d'agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004 lorsqu'il était directeur du théâtre londonien Old Vic.