Tom Cruise et "Mission: Impossible" dominent le box-office nord-américain

En deuxième place, "Sound of Freedom", thriller encensé par les milieux conservateurs américains et qui raconte le combat d'un agent démissionnaire contre le trafic sexuel d'enfants en Colombie, a engrangé 27 millions de dollars de recettes.

Quelque 27 ans après le premier film, "Mission: Impossible Dead Reckoning" a été tourné aux quatre coins du monde et est prévu en deux parties. Les fans de cascade seront comblés.

Si le studio à l'origine du long-métrage, Angel Studios, a assuré s'en tenir à la vérité, l'acteur principal Jim Caviezel et l'agent qui a inspiré l'histoire du film Tim Ballard, ont tous deux relayé certaines de ces théories.

Le dernier volet de la saga d'horreur "Insidious: The Red Door", dans lequel un père et son fils combattent des démons, est quant à lui rétrogradé de la première à la troisième place, avec 13 millions de dollars de recettes.

C'est plus que le blockbuster "Indiana Jones et le cadran de la destinée", qui récolte pour son troisième week-end de sortie seulement 12 millions de dollars et figure en quatrième position.