À travers son dernier single, Marc Lavoine tire la sonnette d’alarme: "Le monde va mal"

Marc Lavoine ne fait jamais les choses à moitié. Avec son dernier single Le Protocole, il livre une chanson puissante et engagée, mêlant écologie, transmission et un regard lucide sur le monde d’aujourd’hui.

Interrogé sur le plateau de RTL Info, Marc Lavoine fait par de ses craintes pour l’avenir. À propos du message qu’il essaye de faire passer à travers son nouveau titre, l’artiste ne mâche pas ses mots.

"On voit bien que notre monde est enfermé dans un piège qui ne correspond qu'à l'intérêt, qu'à l'argent. On trahit des gens et on aime l'argent. Et c'est ça qui fait que le monde va mal", constate-t-il.