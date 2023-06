Un tableau de Gustav Klimt bat le record pour une vente aux enchères en Europe

Le tableau du plus célèbre des peintres autrichiens Gustav Klimt "La Dame à l'éventail" a battu mardi à Londres le record d'une vente aux enchères en Europe, adjugé sous le marteau à 74 millions de livres sterling (plus de 86 millions d'euros).

La maison Sotheby's, qui a organisé la vente, avait présenté cette oeuvre, l'un des derniers tableaux réalisés par Klimt (1862-1918), comme "non seulement la star de la saison estivale d'enchères à Londres, mais aussi l'une des plus belles et précieuses jamais offertes en Europe".