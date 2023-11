Une biographie d'Elon Musk va être adaptée au cinéma

Le réalisateur de "Black Swan" et "Requiem for a Dream", Darren Aronofsky, sera aux commandes d'un biopic sur Elon Musk, a annoncé vendredi le studio A24, qui a remporté une âpre compétition pour obtenir les droits d'une biographie du fantasque milliardaire.

L'Américain Darren Aronofsky, qui a également réalisé récemment le long-métrage "The Whale" en collaboration avec A24, "doit réaliser et produire le film avec sa société de production", a précisé la porte-parole.

A24 est également derrière le film à succès "Everything, Everywhere, All at Once".

Walter Isaacson, dont le livre "Elon Musk" s'est rapidement placé en tête des ventes, avait également écrit une biographie du co-fondateur d'Apple Steve Jobs (2011), qui avait ensuite été adaptée au cinéma avec Michael Fassbender dans le rôle principal.