Une expo immersive sur Monet s'installe pour cinq ans à l'église Saint-Pholien de Liège

L'organisateur bruxellois Exhibition Hub, présent dans une trentaine de villes au monde avec ses expositions immersives, aime investir les églises pour ce type de projections, leur apportant un certain cachet. Il s'agit aussi d'une manière de rendre accessibles au public des lieux délaissés, comme cette église Saint-Pholien où plus aucun office n'était célébré depuis au moins deux ans.

"Claude Monet : The Immersive Experience" s'étend sur plusieurs espaces au sein de l'église. Introduite par une série de panneaux présentant l'artiste, le mouvement impressionniste et son œuvre, l'exposition présente des reconstitutions de l'atelier de Claude Monet et du jardin de Giverny, lieu de vie et d'inspiration du peintre. Les visiteurs sont ensuite invités à s'immerger dans l'univers de Monet où, installés sur des transats, ils peuvent admirer des projections à 360 degrés.

"Une cinquantaine de tableaux ont été reproduits et le dispositif d'art numérique permet de faire défiler entre 200 et 300 œuvres de Monet", souligne l'organisateur.

Le parcours s'achève sur une expérience de réalité virtuelle qui, grâce à un casque, emmène sur les traces de Monet au sein de ses œuvres et lieux d'inspiration.