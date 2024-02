Victoires de la musique classique: Salomé Gasselin, gambiste nouvelle génération

Pour elle, la cérémonie du 29 février représente avant tout l'opportunité de faire résonner la viole et son répertoire baroque.

"Cela fait plusieurs années d'affilée que la viole de gambe est nommée aux Victoires de la musique classique. C'est une très bonne nouvelle, la viole gagne en visibilité", se réjouit la musicienne de 30 ans, qui a fondé il y a deux ans la classe de viole de gambe du conservatoire Pierre Barbizet, à Marseille.

Son premier album, sorti chez Mirare l'an dernier, a été "bien reçu par des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au concert", raconte la jeune femme, grand sourire et longs cheveux bruns. "C'est le plus beau compliment que l'on puisse me faire."

Depuis la sortie du disque, elle parcourt les festivals de musique classique. Début février, à la Folle journée de Nantes, elle a donné cinq concerts en trois jours.