Vous pensez être un mauvais chanteur ? Adeline Toniutti, ancienne prof de la Star Academy, vous prouve le contraire

RTL info : Comment acquérir une technique vocale en cinq points pour chanter comme à la Star Academy ? Réponse avec Adeline Toniutti. Chanteuse, musicienne, et professeure de chant. On vous connaît notamment pour votre rôle de coach à la Star Academy en 2022-2023. Vous publiez aujourd’hui un livre, "Anatomie du chant : Les 5 points pivots de la technique vocale". Regardez-vous la Star Academy cette saison ?

Vous avez participé à la formation de talents comme Héléna et Pierre. Vous aviez senti dès le départ qu’ils avaient quelque chose en plus ?

Pas de réunions secrètes pour discuter des candidats ?

Non, tout se dit devant les caméras. Ce sont de beaux moments d’échanges où on défend nos positions. Par exemple, je dis à Michael Goldman qu’avec l’anatomie du chant et les points pivots, on peut améliorer la justesse et la puissance d’un chanteur. Lui n’est pas toujours d’accord, ce qui donne lieu à des discussions houleuses.

Votre livre, Anatomie du chant, s’adresse à qui ? Les amateurs, les professionnels, ou même les chanteurs de salle de bain ?

À tout le monde ! C’est la première méthode de chant validée médicalement, une vraie première mondiale. Ce livre est la bible des chanteurs, un cadeau idéal pour Noël. Que ce soit pour débuter, s’améliorer ou enseigner le chant, il est adapté à tous, amateurs comme professionnels, du lyrique à la pop, en passant par les rappeurs. Connaître son corps, c’est avoir le pouvoir d’affronter ses peurs.

Pourquoi certaines personnes chantent juste et d’autres faux ? Est-ce irréversible ?

Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas irrémédiable. Une maladie de l’oreille peut expliquer cela, mais c’est rare. Souvent, c’est un problème d’écoute. Par exemple, il vaut mieux écouter avec l’oreille dominante, souvent la même que celle avec laquelle on écrit. Ensuite, il faut travailler la technique : la respiration, les abdominaux, la posture et le mouvement du larynx.

Vous dites aussi que le problème ne vient pas d’un manque d’air, mais d’un mauvais usage des poumons ?

Exactement. Quand on manque d’air, c’est qu’on n’a pas correctement vidé ses poumons. Les côtes et les abdominaux doivent travailler ensemble.

Ça se travaille l'air de rien, ce n'est pas inné, tout ça ?

En fait, il y a une partie de talent chez certaines personnes, il y a une partie de tempérament, il y a une partie de musicalité, mais aussi une grande partie du travail. Le chant, ce n’est pas inné. Plus on travaille sa voix, plus on a des chances de chanter absolument tout ce qu'on a envie.

Même les notes aiguës de Céline Dion dans All By Myself ?

Mes chanteuses le font et mes élèves y arrivent, même à la Star Academy. On appelle ça les "Everest vocaux". Avec du travail, on arrive à les faire. Après certaines chanteuses ont plus d'aptitude que d'autres d'y arriver.

Les aigus deviennent-ils plus difficiles avec l’âge ?

Oui, soit vous avez mis votre "larynx à l’envers" ou si on ne fait pas assez de sport, simplement !

Peut-on chanter différents styles (lyrique, jazz, rock) avec la même voix ?

Pendant longtemps, on pensait que si on était lyrique, on ne pouvait pas être rock et inversement. C'est une question de travail et de style, parce qu'à la base, la technique est à peu près la même. C'est juste qu'on ne fait pas vibrer les membranes de la même manière.

Travaillez-vous encore votre voix régulièrement ?

Comme je donne beaucoup de cours, je travaille vraiment beaucoup. Mais à côté de ça, j'ai un entraînement sportif et j'ai des vraies heures de répétitions. Quand j'ai une date de spectacle, je vais répéter quasiment tous les jours, un mois avant, pour tenir physiquement et en plus de faire des heures de sport le même jour. Et la plupart des artistes font ça quand ils partent en tournée.

Le chant demande donc une excellente condition physique ?

Avoir une bonne voix, il y a du travail et de la volonté. Mais il y a aussi le fait de bien s'hydrater, dormir, de bien manger et une bonne hygiène de vie. Le chant, c'est du sport, ça demande un mental de sportif. C'est comme un sportif, sauf qu'on exprime ses émotions, donc c'est différent.

Et le plaisir d’entendre une chanson sonner juste ?

C’est extraordinaire, tout comme le retour du public, je conseille ça à tout le monde. Et je pense que tout le monde devrait chanter, parce que là où on chante, il y a moins de guerres, donc il faut y aller à fond.